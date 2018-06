Jameis Winston suspendu pour trois matchs

La NFL a imposé jeudi une suspension de trois matchs au quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Jameis Winston relativement à un incident à caractère sexuel survenu en mars 2016.

Selon le réseau NFL Network, le joueur de 24 ans ne contestera pas la sanction, car celle-ci aurait été déterminée à l’amiable, et ratera ainsi le début de la prochaine saison.

La ligue estime donc que Winston a enfreint les règles de bon comportement en vigueur quand il a fait des attouchements à une chauffeuse de taxi Uber à Scottsdale, en Arizona.

«Cela est inhabituel chez moi et je veux sincèrement m’excuser, a-t-il déclaré dans un communiqué transmis au site NFL.com. Durant les deux dernières années et demie, j’ai vécu plusieurs expériences et obtenu des opportunités. Des événements m’ont permis de grandir et d’acquérir plus de maturité. D’ailleurs, j’ai enlevé l’alcool de ma vie.»

Winston sera suspendu du 1er au 25 septembre. En 2017, il a totalisé 3504 verges, 19 touchés et 11 interceptions, ajoutant 135 verges au sol.