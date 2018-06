Des changements positifs selon Charles Hudon

Sans parler contre Alex Galchenyuk, Charles Hudon croit que la transaction qui a amené Max Domi à Montréal sera bénéfique pour le Canadien.

Lors de la deuxième classique Charles Hudon qui se tenait jeudi à Saguenay, l’ailier de 24 ans a expliqué à TVA Nouvelles que les deux joueurs avaient besoin de ce vent nouveau.

«Je connais Max (Domi) depuis Équipe Canada (junior). Je pense que c’est un gars qui amène beaucoup d’attitude et de la hargne au travail», a précisé le natif d’Alma. «Moi et Chucky (Alex Galchenyuk), on se connait depuis 2012. On a été repêché en même temps. Je pense qu’un changement d’air va l’aider», a ajouté celui qui a récolté 10 buts et 20 mentions d’aide en 72 rencontres la saison dernière.

Si Marc Bergevin a beaucoup insisté sur un problème d’attitude au sein du vestiaire lors de la récente campagne, Hudon est d’avis que tous devront contribuer pour améliorer l’ambiance.

«Marc est très sévère sur ça. Je sais très bien qu’il veut que les 23 joueurs de l’équipe aient la même attitude. Les changements aussi vont aider.»

Alors que le capitaine de l’équipe Max Pacioretty est au centre de plusieurs rumeurs de transaction, Hudon souhaite voir l’Américain rester avec le Tricolore.

«On verra, mais Max m’a beaucoup aidé. C’est quelqu’un qui fait du bien à une équipe et je pense qu’il peut le faire pour les Canadiens pour encore plusieurs années.»

