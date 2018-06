Cette semaine dans l’univers de la WWE: le retour de Team Hell No!

Publié hier à 16h31

Si vous n’avez pas vu la vidéo avec la chanteuse Shania Twain et Kevin Owens, la voici! Depuis des semaines, Owens demande sur Twitter à l’artiste canadien de jouer sa chanson préférée « When ». Il n’a pas obtenu son souhait, mais à quand même partagé la scène avec elle. Et cela a permis des moments très divertissants!

La carte d’Extreme Rules, qui sera présenté sur la chaîne de la WWE le 15 juillet prochain commence à prendre forme. Carmella défendra son titre face à Asuka dans un match revanche. Alexa Bliss défendra le sien face à son ennemie jurée Nia Jax. Matt Hardy et Bray Wyatt mettront leurs titres en jeu contre l’Équipe B composée de Bo Dallas et Curtis Axel. Les Bludgeon Brothers défendront les leurs contre Team Hell No, Kane et Daniel Bryan, tandis qu’AJ Styles défendra le titre de la WWE contre Rusev. Est-ce que ce sera un Happy Rusev Day à Pittsburgh? Je suis loin d’être sûr. Par contre, une victoire de Bryan et Kane est beaucoup plus probable.

Quel bon flash de remettre ensemble Kane et Daniel Bryan! Tant qu’à ne pas envoyer Bryan pour l’une des ceintures principales, aussi bien l’envoyer en équipe et le retour de Team Hell No fait plein de bon sens.

Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi les actrices de l’émission GLOW sur Netflix étaient en coulisses à SmackDown Live, c’est parce que la seconde saison débute aujourd’hui, vendredi le 29 juin.

La lutteuse Toni Storm devrait sans l’ombre d’un doute faire partie de la division féminine de Raw ou SmackDown Live. Elle est vraiment talentueuse. Son match contre Baszler est probablement le meilleur match de la championne depuis son arrivée à la WWE. Si vous avez une chance, les deux soirs à Londres en valent amplement la peine.

Très content de voir enfin Eric Young avec la WWE. Je me souviens avoir été sur le même événement indépendant que lui ici à Montréal en 2002, mais c’était à l’époque le genre de lutteur que la WWE n’engageait pas. Le fils de l’ancien lutteur Paul Leduc, Carl, a participé à son entrainement alors que Young débutait en Ontario, d’où il est originaire.

La rivalité opposant les Britanniques à L’Undisputed Era est du vrai bonbon.

Vous voulez voir Lio Rush en action. Il fait partie de la courte liste de lutteurs que lorsque je l’ai vu pour la toute première fois, je savais qu’il deviendrait une star. Et il ne lutte que depuis quatre ans!

Matchs de la semaine

L’Undisputed Era (Adam Cole, Roderick Strong et Kyle O’Reilly) c. Le Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven) et Ricochet Seth Rollins c. Dolph Ziggler Pete Dunne c. Zack Gibson

Vidéos de la semaine

Bayley se tourne contre Sasha Banks

Le Monstre in the Bank DÉTRUIT la voiture de Kevin Owens!

Mojo Rowley n’aime pas un des membres du Congo Line

Résultats rapides

San Diego, Californie

Les Revival (Wilder et Dawson) ont battu Roman Reigns et Bobby Lashley

Curtis Axel, acc. par Bo Dallas a défait Matt Hardy, acc. par Bray Wyatt

Les Authors of Pain ont vaincu Rich et Rex Gibson

Natalya, acc. par Nia Jax a battu Alexa Bliss, acc. par Mickie James dans un combat qui n’était pas pour le titre féminin de Raw

Le Riott Squad (Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan) a défait Sasha Banks, Bayey et Ember Moon

Braun Strowman et Kevin Owens ont vaincu Finn Balor et Baron Corbin par compte à l’extérieur alors que Balor et Corbin se battaient un contre l’autre.

Seth Rollins a défait Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre par disqualification après que celui-ci soit intervenu dans le combat. Roman Reigns est venu sauver Rollins.

Vidéos de la semaine

Allison Brie et la distribution de GLOW rencontre Naomi et Lana

James Ellsworth veut un rendez-vous avec Paige, mais se retrouve avec un match contre Asuka

Team Hell No de retour!!

Résultats rapides

Ontario, Californie

Rusev, acc. par Aiden English a battu Xavier Woods, acc. par Le New Day

Le match entre Jeff Hardy et Eric Young, acc. par Killian Dain et Alexander Wolfe, n’a pas fait de vainqueurs suite à l’intervention des Usos. La directrice-générale Paige a alors ordonné un match 3 vs 3.

Jeff Hardy et les Usos ont battu SAnitY (Young, Dain et Wolfe)

Becky Lynch a défait Sonya Deville, acc. par Mandy Rose

Daniel Bryan a vaincu Harper, acc. par Rowan, par disqualification suite à l’intervention de Rowan. Kane est alors venu sauver son ancien coéquipier.

Vidéo de la semaine

Les débuts de Lio Rush!

Résultats rapides

Ontario, Californie

Akira Tozawa a battu Tony Nese

Lio Rush a défait Dewey James

Drew Gulak, Brian Kendrick et Jack Gallagher ont vaincu Le Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik et Lince Dorado)

Vidéo de la semaine

Tommaso Ciampa veut le titre d’Aleister Black

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Kona Reeves a battu Max Humberto

Candice LeRae a défait Lacey Evans

L’Undisputed Era (Adam Cole, Roderick Strong et Kyle O’Reilly) ont vaincu Le Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven) et Ricochet

Vidéo de la semaine

Le champion du Royaume-Uni contre le plus récent gagnant du tournoi

Résultats rapides tournoi du Royaume-Uni 2018

Londres, Royaume-Uni

Quarts de finale :

Zack Gibson a battu Jack Gallagher

Joe Coffey a défait Dave Mastiff

Flash Morgan Webster a vaincu Jordan Devlin

Travis Banks a battu Ashton Smith

Demi-finales:

Zack Gibson a battu Flash Morgan Webster

Travis Banks a défait Joe Coffey

Finale :

Zack Gibson a vaincu Travis Banks

Autres combats (présentés les 25 et 26 juin)

Londres, Royaume-Uni

Toni Storm a battu Isla Dawn et Killer Kelly

Pete Dunne, Tyler Bate et Trent Seven ont défait l’Undisputed Era (Adam Cole, Roderick Strong et Kyle O’Reilly)

Les Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven) ont battu les champions par équipe de NXT Roderick Strong et Kyle O’Reilly pour ainsi remporter les titres

Charlie Morgan a défait Killer Kelly

Noam Dar a vaincu Flash Morgan Webster, Mark Andrews et Travis Banks

Le champion Nord-Américain NXT Adam Cole a battu Wolfgang

Aleister Black et Ricochet ont défait Velveteen Dream et EC3

La championne féminine de NXT Shayna Baszler a vaincu Toni Storm par compte à l’extérieur

Le champion du Royaum-Uni Pete Dunne a défait Zack Gibson

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

