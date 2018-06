Les Red Sox tenteront de balayer les Angels

Les Red Sox tenteront de mettre la main sur une sixième victoire à leurs sept derniers matchs, jeudi face aux Angels à TVA Sports.

Cet affrontement au Fenway Park sera présenté dès 19h00 sur nos ondes.

Boston fera confiance au gaucher Brian Johnson au monticule pour l’occasion. Celui qui est habituellement employé en relève effectuera un premier départ depuis le 2 avril où il avait alloué un point et six coups sûrs en six manches de travail aux Marlins.

Jaime Barria sera le partant des Angels, lui qui effectuera un premier départ face aux Red Sox en carrière. Le lanceur de 21 ans n’a concédé qu’un seul point aux Blue Jays en cinq manches, dimanche dernier.

Les Red Sox ont la chance de balayer la série avec une victoire, eux qui ont remporté les deux premiers affrontements.