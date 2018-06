Aaron Nola atteint la dizaine

L’as lanceur des Phillies de Philadelphie Aaron Nola a obtenu sa 10e victoire de la saison dans un gain de 4-3 face aux Nationals de Washington, jeudi soir, au Citizens Bank Park.

Nola a retiré huit frappeurs sur des prises, accordant seulement cinq coups sûrs et un seul point en sept manches et deux tiers de travail. Le releveur Seranthony Dominguez a récolté son sixième sauvetage de la saison.

Leur coéquipier Rhys Hoskins a mené la charge offensivement avec trois coups sûrs, dont une longue balle, deux points produits et un point marqué.

Dans le camp des perdants, Trea Turner a totalisé deux coups sûrs et touché la plaque autant de fois. Le lanceur Tanner Roark (3-9) a ajouté une défaite à sa fiche. L’artilleur a œuvré sur la butte pendant six manches, permettant deux points, dont un mérité, sept coups sûrs et trois passes gratuites.