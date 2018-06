Vernon Adams retrouve Montréal avec joie

Moins de 24 heures après avoir signé son contrat avec les Alouettes de Montréal, le quart Vernon Adams fils a pris part à son premier entraînement, mercredi, au stade Hébert.

Il a effectué quelques répétitions avec ses coéquipiers de la seconde unité offensive. Il a semblé assez confortable. C’est rare de voir un nouveau quart obtenir autant d’action à son premier entraînement alors qu’il connaît à peine le livre de jeux.

Par contre, il serait surprenant qu’il soit dans la formation des Alouettes, samedi, à Regina.

«C’est un très bon athlète et il est capable de bien lancer le ballon, a mentionné l’entraîneur-chef Mike Sherman. C’est un joueur passionné. Il bouge bien les pieds et il ajoute une dimension qu’on n’avait pas chez nos autres quarts. [...] Je n’ai jamais eu de quarts aussi petits que lui [5 pi et 10 po], mais s’il lance des passes de touché, je vais l’aimer beaucoup.»

«Je suis heureux de revenir à Montréal et de pouvoir jouer au football, a souligné Adams fils. Je suis prêt à sauter dans la mêlée dès maintenant.»

Erreur réparée?

Avec cette transaction, le directeur général Kavis Reed vient-il de réparer une erreur qu’il a commise l’an dernier? Fort possible.

On se souvient qu’il avait envoyé Adams fils en Saskatchewan pour un demi défensif canadien (Tevaungh Campbell) et deux choix de repêchage en 2018 et 2019. Pour justifier cette transaction, Reed avait mentionné que c’était surtout pour aider son équipe avec le ratio.

S’il avait gardé Adams dans sa formation, Reed aurait pu le préparer pour la présente saison au lieu de mettre Drew Willy dans la chaise de partant. Par contre, avec ce qui se passe actuellement, Adams fils aura une chance de se faire valoir tôt ou tard.