Tamba Hali songe à la retraite

Le secondeur Tamba Hali, libéré en mars par les Chiefs de Kansas City, a reconnu mercredi que sa carrière professionnelle était probablement terminée.

Le joueur de 34 ans a fait cette déclaration sur les ondes de Sirius XM NFL Radio.

«Je veux continuer à m’entraîner et à me concentrer sur ma musique, a-t-il affirmé. Je ne crois pas revenir dans le football. J’aimerais m’impliquer avec les Chiefs, peut-être dans un rôle de spécialiste pour aider à former les jeunes. Je ne me fais pas d’illusion. Le temps est venu.»

Hali n’a pris part qu’à cinq matchs en 2017, notamment en raison de problèmes au genou. En 12 saisons dans la NFL, il a amassé 89,5 sacs du quart. Il a connu sa meilleure saison en 2010 avec 14,5 sacs.

Le choix de première ronde en 2006 a pris part au Pro Bowl à cinq reprises et a été nommé au sein de la seconde équipe d’étoiles de la NFL deux fois.