Ryan Tepera flanche, les Blue Jays perdent la série

Le joueur de troisième but Alex Bregman a claqué un circuit de deux points après un retrait en fin de neuvième manche, mercredi au Minute Maid Park, et les Astros de Houston sont revenus de l’arrière pour l’emporter 7-6 contre les Blue Jays de Toronto.

Même si elle a pris les devants 5-0 durant son premier tour au bâton de la journée, la formation de la Ville Reine a échappé deux des trois matchs de la série présentée au Texas cette semaine. Elle demeure ainsi au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine de baseball.

Avec Tony Kemp posté au deuxième coussin et un retard de 6-5, le héros de la rencontre a catapulté le tir de Ryan Tepera (5-3) loin par-dessus la clôture du champ gauche. Le releveur des Jays a bousillé sa cinquième avance de la saison.

Précédemment, Marwin Gonzalez avait réduit la priorité des visiteurs à un point à l’aide d’une longue balle en solo en huitième. Pour sa part, Evan Gattis a produit trois points, incluant deux avec un double en fin de première manche. Bregman a conclu avec trois coups sûrs en cinq apparitions officielles.

Le partant Dallas Keuchel a concédé six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers. Will Harris (3-3) a été crédité du gain.

Départ canon

Toronto a malmené Keuchel tôt grâce au double productif de Yangervis Solarte. Toujours en première, Kevin Pillar et Aledmys Diaz ont chacun poussé un coureur au marbre avec des simples, alors que Kendrys Morales et Luke Maille ont tous deux frappé un ballon-sacrifice.

Pillar et Diaz ont totalisé trois coups sûrs chacun et fait marquer un coéquipier. Marco Estrada a alloué quatre points, dont trois mérités, sept coups sûrs et deux passes gratuites en cinq manches.

La troupe du gérant John Gibbons accueillera les Tigers de Detroit en fin de semaine.