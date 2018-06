Les Royals explosent en septième manche

Les Royals de Kansas City ont inscrit leurs cinq points en début de septième manche, mercredi au Miller Park, et ils ont tenu bon pour l’emporter 5-4 contre les Brewers de Milwaukee.

Mike Moustakas a sonné la charge avec un circuit en solo pour créer l’impasse 1-1. Adalberto Mondesi a réussi un simple de deux points, tandis que Lucas Duda a ajouté un ballon-sacrifice. Whit Merrifield a complété la poussée décisive avec un simple productif.

Le partant Danny Duffy (4-7) a concédé un point, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six tours au bâton, tout en réalisant sept retraits sur des prises. Après que le releveur Tim Hill eut accordé une longue balle de trois points à Brad Miller en fin de neuvième, Wily Peralta a obtenu les trois derniers retraits de la partie pour signer son deuxième sauvetage de l’année.

Dans une cause perdante, Jesus Aguilar a cogné un coup de quatre buts. Ryan Braun a frappé deux fois en lieu sûr. Brent Suter (8-5) a permis quatre points, six coups sûrs et une passe gratuite en six manches.