Les Red Sox sortent les canons

Les Red Sox de Boston ont marqué six points en deuxième manche pour vaincre les Angels de Los Angeles au compte de 9-6, mercredi, au Fenway Park.

Eduardo Nunez, Sandy Leon et J.D. Martinez ont tous frappé une longue balle lors de la seconde manche et ont ainsi procuré une confortable avance de six points à Boston.

Les Angels n’avaient cependant pas dit leur dernier mot. Remontant la pente à partir de la cinquième manche, ils ont égalé la marque en septième. Ian Kinsler et Martin Maldonado ont étiré les bras dans cette séquence.

Rafael Devers a cependant redonné l'avance aux Red Sox. Il a d’abord permis à Nunez de briser l’égalité avec un double et il a ensuite croisé le marbre sur un simple de Leon.

Matt Barnes (2-2) a récolté la victoire et Craig Kimbel a signé son 23e sauvetage de la saison.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Jose Alvarez (3-3).

Par ailleurs, le releveur Jake Jewell a subi une sérieuse blessure à la cheville sur un jeu au marbre en fin de huitième. Il a d'ailleurs quitté le terrain sur une civière et aucune information relative à son état n'a été divulguée à ce jour.