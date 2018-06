L’agent d’Artemi Panarin dément une rumeur

L’agent d’Artemi Panarin, Dan Milstein, a démenti une rumeur voulant que son client souhaite quitter Columbus au profit d’une plus grande ville américaine, mercredi.

Sur Twitter, le représentant de la vedette des Blue Jackets a affirmé que contrairement aux rumeurs, il ne désire pas quitter l’Ohio afin de donner un coup de pouce à la carrière de sa conjointe dans le mannequinat.

Panarin est en couple avec Alisa Znarok, la fille d’Oleg Znarok, entraîneur-chef de l’équipe nationale russe.

Milstein a ajouté que cette dernière ne serait plus mannequin depuis maintenant trois ans.

Rumors that Artemi Panarin is looking to move to a big city so girlfriend can have more modeling opportunities is absolutely not true. She hasn’t modeled in over 3 years. No plans to resume.