Kevin Owens craque pour Shania Twain

C'est bien connu, le lutteur québécois Kevin Owens est un admirateur de la chanteuse canadienne Shania Twain.

Dans la description de son compte Twitter (@FightOwensFight), Owens a écrit: «I got verified again so that I can beg Shania Twain to play my favorite song "When" at her concert this summer in Montreal because I'll be there. I'm serious» («J'ai obtenu encore une fois ma vérification pour que je puisse supplier Shania Twain de jouer ma chanson favorite "When" lors de son concert cet été à Montréal parce que j'y serai. Je suis sérieux»).

Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé.

Le moment a d'ailleurs été capté par la copine d'Owens et a été publié sur son compte Instagram.