Jeurys Familia craque, les Pirates en profitent

Les Pirates de Pittsburgh sont revenus de l’arrière en inscrivant quatre points en début de neuvième manche, mercredi, pour renverser les Mets à New York au compte de 5-3.

Familia (3-4) a livré une performance misérable, étant incapable de retirer un seul frappeur. Avec un retard de 3-1, Gregory Polanco a réduit l’écart avec un simple. David Freese a ensuite poussé deux coureurs au marbre à l’aide d’un autre simple et Josh Bell a complété la poussée des siens avec un ballon-sacrifice.

Polanco, Colin Moran et Corey Dickerson ont tous récolté deux coups sûrs et marqué un point pour les visiteurs. Ivan Nova a concédé trois points en six manches. Felipe Vazquez (3-2) a obtenu les six derniers retraits du match pour être crédité de la victoire.

Pour les Mets, qui affichent un dossier de 32-46 cette année, Wilmer Flores a claqué un circuit en solo. Asdrubal Cabrera a ajouté trois coups sûrs et permis à un coureur de toucher la plaque. Zack Wheeler a blanchi l’adversaire pendant sept manches, donnant cinq coups sûrs et un but sur balles.