Jack Johnson à Pittsburgh?

Les Penguins auraient une entente de principe avec le camp du défenseur Jack Johnson, rapporte la radio de Pittsburgh 105,9 FM, diffuseur officiel des matchs de l'équipe.

Selon l'animateur Mark Madden, il s'agirait d'un contrat de cinq ans et 16 millions $. L'arrière américain sera joueur autonome dès le 1er juillet, date à laquelle il pourra signer son prochain contrat.

.@MarkMaddenX first reported that the Penguins intend to sign defenseman Jack Johnson Sunday to a five-year deal. Confirming that. Source says it will be in the $16 million range total (between $3-$3.5 million AAV).