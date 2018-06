En avant les recrues!

Mieux vaut battre le fer pendant qu’il est chaud, dit l’expression consacrée. Moins d’une semaine après avoir passé un week-end de rêve à Dallas, 9 des 11 joueurs sélectionnés par le Canadien de Montréal auront leur premier contact officiel avec l’organisation.

Accompagnés de 32 autres joueurs, les nouveaux espoirs du Tricolore sont attendus à Brossard, où ils participeront au camp de développement.

Les 40 joueurs se rapporteront à l’équipe jeudi matin pour se soumettre à différents tests physiques et examens médicaux. Le camp se poursuivra jusqu’à dimanche. Les 23 attaquants, 12 défenseurs et 6 gardiens prendront part à deux entraînements et trois matchs simulés, tous ouverts au public.

Les partisans n’auront pas l’occasion de voir à l’œuvre Alexander Romanov, mystérieux choix de deuxième tour (38e au total) du Canadien. Brett Stapley (190e choix) et lui seront les seuls absents parmi les joueurs sélectionnés samedi.

Huit joueurs originaires du Québec seront de la partie, dont Samuel Houde, 133e choix du dernier repêchage, et Simon Bourque, 177e sélection de l’encan 2015.

Les attaquants Alexandre Alain, Alexander Katerinakis, Anthony Rinaldi, Antoine Waked, de même que les gardiens Étienne Marcoux et Samuel Harvey, sont les autres membres du contingent québécois.

Principaux espoirs

Jesperi Kotkaniemi, 1er tour (3e choix), 2018

Ryan Poehling, 1er tour (25e choix), 2017

Jacob Olofsson, 2e tour (56e choix), 2018

Jesse Ylonen, 2e tour (35e choix), 2018

Josh Brook, 2e tour (56e choix), 2017

Cale Fleury, 3e tour (87e au total), 2017

William Bitten, 3e tour (70e choix), 2016

Autres choix du CH en 2018

Cameron Hillis, 3e tour (66e au total)

Jordan Harris, 3e tour (71e au total)

Allan McShane, 4e tour (97e au total)

Jack Gorniak, 4e tour (123e au total)

Samuel Houde, 5e tour (133e au total)

Cole Fonstad, 5e tour (128e au total)

Ils ont éclos l’an dernier

Michael McNiven, joueur autonome, 2017

Cayden Primeau, 7e tour (199e choix), 2017

Directement d’Europe

Vladimir Bryukvin, joueur invité

Michal Moravcik, joueur autonome, 2018

David Sklenicka, joueur autonome, 2018

Otto Leskinen, joueur invité

Produits locaux

Simon Bourque, Rocket, 6e tour (177e choix), 2015

Alexander Katerinakis, Armada, joueur invité

Anthony Rinaldi, Union College, joueur invité

Joel Teasdale, Armada, joueur invité

Antoine Waked, Rocket, joueur autonome 2017

Étienne Marcoux, ECHL, joueur autonome 2018

*Samuel Harvey, Huskies, joueur invité

Ils ont l’expérience pro

Jeremiah Addison, Laval, LAH

T.J. Melancon, Norfolk, ECHL

Adam Plant, Laval, ECHL

Attendons de voir

Michael Pezzetta, 6e tour (160e au total), 2016

Jarret Tyszka, 5e tour (149e au total), 2017

Les blessés

Alexandre Alain, joueur autonome, 2018

Jake Evans, 7e tour (207e choix), 2014

Joni Ikonen, 2e tour (58e choix), 2017

Hayden Verbeek, joueur autonome, 2018

Scott Walford, 3e tour (68e choix), 2017

Autres joueurs invités