Duron Carter jouera en défensive contre les Alouettes

L’entraîneur-chef des Roughriders de la Saskatchewan, Chris Jones, a précisé mercredi que son receveur de passes Duron Carter continuera d’évoluer au poste de demi défensif.

Le pilote a expliqué en marge de l’entraînement des siens que Carter évoluera à cette position tant et aussi longtemps que Nick Marshall ne sera pas revenu au jeu. Marshall souffre d’une fracture à la main et son nom se trouve sur la liste des blessés pour six matchs.

Carter a joué l’ensemble de la rencontre de jeudi face au Rouge et Noir d’Ottawa à la position de demi défensif. L’ancien joueur des Alouettes a récolté un majeur sur une interception et réussi trois plaqués.

«Il a bien joué, a affirmé Jones aux médias. Tout le monde voit le jeu où il a réalisé son touché, mais je lui ai dit que dans la vie d’un demi défensif, on ne pouvait pas toujours effectuer des interceptions pour un touché. Éventuellement, les adversaires feront également des jeux. Il doit être en mesure de jouer de façon défensive jeu après jeu.»

Les Roughriders affronteront les Alouettes, samedi, au Mosaic Statium.