Des entraîneurs qui ont la cote

Ainsi, Gilles Bouchard est le dernier entraîneur québécois à graduer.

Cette nouvelle m’a mené à un constat.

Ils sont maintenant nombreux les entraîneurs, qui sont soit québécois, francophones ou encore d’anciens de la LHJMQ, à diriger ou avoir fait le saut dernièrement chez les professionnels.

Dans les années 90 et 2000, les mêmes noms revenaient dans les discussions avec Michel Therrien, Bob Hartley, Jacques Martin, Claude Julien et Alain Vigneault. Julien et Martin sont toujours dans la LNH alors que Therrien, Hartley et Vigneault y étaient jusqu’à tout récemment.

Depuis 10 ans, il faut reconnaître qu’il y a eu une émergence d’entraîneurs qui répondent aux critères mentionnés plus haut.

En 2009, Guy Boucher avait été embauché pour diriger les Bulldogs de Hamilton. Il avait fait confiance à Martin Raymond comme adjoint. Lorsque Boucher est devenu l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, il avait amené avec lui Raymond, mais il avait aussi nommé Frantz Jean au poste d’entraîneur des gardiens. Boucher et Raymond sont maintenant avec les Sénateurs d’Ottawa et Jean est toujours avec le Lightning.

En 2011, Pascal Vincent a été nommé entraîneur adjoint avec les Jets de Winnipeg. Depuis 2016, Vincent est l’entraîneur-chef du club-école des Jets et il a comme adjoint Eric Dubois.

En 2012, Sylvain Lefebvre s’est vu confier les rênes du club-école des Canadiens de Montréal. Jusqu’à son congédiement cette année, Lefebvre était secondé par Donald Dufresne.

Toujours en 2012, Gerard Gallant, après avoir dirigé trois saisons dans la LHJMQ, était nommé entraîneur adjoint avec les Canadiens. Gallant a depuis dirigé les Panthers de la Floride et maintenant les Golden Knights de Vegas.

En 2013, Patrick Roy faisait le saut avec l’Avalanche du Colorado. André Tourigny et Mario Duhamel sont devenus ses adjoints.

En 2013, Ian Laperrière était nommé entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie. Il occupe toujours les mêmes fonctions.

En 2014, Jean-François Houle quittait la LHJMQ pour aller diriger dans la Ligue de la Côte Est. Il est maintenant entraîneur adjoint dans la Ligue américaine (Bakersfield).

Toujours en 2014, Eric Veilleux acceptait un poste d’adjoint dans la Ligue américaine (Norfolk). Lors des deux dernières saisons, il a été l’entraîneur-chef du Rampage de San Antonio (AHL). Veilleux est de retour maintenant dans la LHJMQ (Halifax).

En 2015, Alain Nasreddine a fait le saut dans la Ligue nationale à titre d’entraîneur adjoint des Devils du New Jersey. Auparavant, il avait occupé cette fonction dans la Ligue américaine pendant cinq saisons.

En 2016, Benoit Groulx était nommé l’entraîneur du Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Dans les derniers jours, il a ajouté Gilles Bouchard à son personnel d’entraîneurs.

Cette année, Dominique Ducharme est devenu entraîneur adjoint avec les Canadiens de Montréal.

Et toujours cette année, Joël Bouchard a accepté le poste d’entraîneur-chef du Rocket de Laval et l’un de ses adjoints sera Daniel Jacob.

Depuis 2009, ce sont donc 25 entraîneurs différents (soit québécois, francophones ou d’anciens de la LHJMQ) qui ont reçu un vote de confiance d’une équipe de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale.

Pas mal.

Et il y a une relève.

Qui sont les prochains ? Serge Beausoleil, Marc-André Dumont, Martin Bernard, Yanick Jean, Louis Robitaille, Mario Pouliot, Eric Landry et j’en passe.