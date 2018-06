Alouettes: une défensive qui veut mieux faire

Durant la saison morte, les Alouettes de Montréal ont fait l’acquisition de plusieurs joueurs de qualité pour améliorer leur défensive. Cependant, après les deux premiers matchs, on ne peut pas dire que les résultats sont probants.

À son dernier match, l’unité de Rich Stubler a accordé 56 points aux Blue Bombers de Winnipeg et à leur quart Chris Streveler, vendredi. De plus, elle a concédé 343 verges par la voie des airs et 245 au sol pour un total de 588 verges.

C’était la deuxième fois en autant d’années que les Alouettes accordaient plus de 50 points à l’adversaire au cours d’un match. Ce fut la pire défaite de l’histoire des Alouettes lors d’une ouverture locale depuis 1982. À l’époque, la formation montréalaise avait subi un revers de 36-0... contre Winnipeg.

Revenons à la défensive. Pour une raison qu’on ignore, elle a été débordée de la première à la dernière seconde.

«Les premières séquences à l’attaque et en défensive sont des parfaits exemples de la façon qu’on ne veut pas jouer au football, a expliqué l’entraîneur-chef Mike Sherman. Notre défensive est demeurée sur le terrain pour 16 jeux et elle est parvenue à contenir les Bombers à un placement.»

«Puis, l’attaque n’a obtenu que trois séquences pour des gains négatifs (-8). Il faut trouver un moyen de garder notre défensive sur le banc plus longtemps.»

Un manque de communication

Après cette dégelée, les joueurs de la défense montréalaise ont regardé plusieurs séquences vidéo qui avaient l’allure d’un film d’horreur. Ils n’ont pas hésité à faire leur «mea culpa» pour leur performance gênante.

«On doit mieux communiquer sur le terrain, a mentionné le secondeur Henoc Muamba. Lors du dernier match, on pensait surtout à bien jouer sur le plan individuel, mais pas en tant qu’équipe. [...] On doit avoir la bonne attitude lorsqu’on attaquera le prochain duel.»

«La première clé d’une bonne défensive est la constance, et ce, dans toutes les circonstances, a ajouté Jamaal Westerman. On sait qu’on peut jouer à un haut niveau, mais on doit le faire pendant un match complet. [...] On doit continuer de travailler et les bonnes choses vont arriver. On doit s’améliorer et grandir ensemble.»

Il a ajouté une note philosophique à ses propos.

«Ça arrive parfois dans la Ligue canadienne qu’une équipe en déclasse une autre lors d’une semaine donnée, a expliqué l’ailier défensif. Ce qu’il faut retenir, c’est la façon de répondre à cette adversité.»

Encore la pression

Le manque de pression sur le quart adverse a été l’une des causes importantes de la saison misérable des Alouettes l’an dernier. Contre Winnipeg, le quart des Bombers n’a pas été rabattu au sol une seule fois.

«Leur plan de match était très bon et ils ont présenté des stratégies qu’on ne voit pas tout le temps, a expliqué Muamba. On a été en mesure de mettre de la pression sur Streveler, mais il dégainait rapidement.»

«Je crois que ç’a changé l’allure du match.»

À Regina, samedi, ce sera la première fois qu’on pourra voir Westerman et le vétéran John Bowman en même temps sur le terrain. Ça pourrait donner une étincelle à une équipe qui en a besoin.