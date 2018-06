Alex Avila blessé à la jambe droite

Les Diamondbacks de l’Arizona ont placé le nom du receveur Alex Avila sur la liste des blessés pour une période de 10 jours, mercredi.

Le joueur de 31 ans est touché à la jambe droite. Avila en est à sa première saison avec les «D-backs». Il éprouve certaines difficultés au bâton, comme le démontrent ses 13 coups sûrs en 105 apparitions à la plaque.

Afin de pallier son absence, l’Arizona utilisera un tandem composé de John Ryan Murphy et de Jeff Mathis derrière le marbre, selon la chaîne radiophonique Arizona Sports 98,7 FM.

L’organisation des Diamondbacks a également annoncé que le lanceur Robbie Ray revenait dans le giron de l’équipe après avoir raté un peu moins de deux mois d’activités en raison d'une blessure à la cage thoracique.

En 2018, Ray a participé à six matchs et a remporté ses deux décisions, en plus d'afficher une moyenne de points mérités de 4,88.