Un autre coup de pinceau des Rays

Le partant des Rays de Tampa Bay Nathan Eovaldi a concédé son seul coup sûr du match après deux retraits en début de sixième manche, mardi après-midi, aidant les siens à l’emporter 1-0 contre les Nationals de Washington au Tropicana Field.

La formation floridienne a ainsi balayé la mini-série de deux parties l’opposant au club de la capitale américaine et a savouré un cinquième triomphe consécutif.

Eovaldi (2-3) a concédé deux buts sur balles et éventé neuf rivaux en six manches pour obtenir son premier gain depuis le 30 mai. Quatre releveurs ont terminé le travail au monticule, Sergio Romo réalisant son sixième sauvetage de la campagne.

Jake Bauers a produit l’unique point de la rencontre lors du premier tour au bâton des Rays. Il a été retiré sur un optionnel pendant que Kevin Kiermaier croisait le marbre.

Tampa Bay occupe le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine et détenait une priorité d’une partie et demie sur les Blue Jays de Toronto avant que ceux-ci n’affrontent les Astros de Houston en soirée.

Traversée du désert

Blanchis 11-0 la veille, les visiteurs n’ont pas fait le travail avec des coureurs sur les sentiers. Ils ont d’ailleurs laissé sept joueurs sur les coussins. Bryce Harper a réussi l’unique coup sûr pour plus d’un but des Nationals, réussissant un double aux dépens d’Eovaldi. Anthony Rendon et Michael A. Taylor ont laissé quatre coéquipiers sur les buts.

Le lanceur Max Scherzer (10-4) a bien fait malgré la défaite, allouant un point, quatre frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en sept manches. Il a totalisé quatre retraits sur des prises. Washington est troisième dans l’Est de la Nationale et n’a gagné que trois de ses 10 derniers rendez-vous.

Une foule de 14 289 spectateurs a assisté au match.