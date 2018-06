Randal Grichuk dérobe le circuit égalisateur en 9e

Fin de neuvième manche, les chances de victoire des Astros de Houston ne tiennent plus qu'à un fil. Tirant de l'arrière par le pointage de 6-3, le gérant A.J. Hinch peut souffler, ses canons s'amènent à la plaque... et pourtant!

En s'élançant sur la rapide de Seunghwan Oh, George Springer pensait bien créer l'égalité 6-6 et semer l'hystérie au Minute Maid Park, mais le voltigeur Randal Grichuk avait clairement d'autres idées en tête.

Voyez le résultat par vous-mêmes dans la vidéo ci-haut.

Arrivé à la clôture avant la longue balle du gros cogneur des Astros, l'auteur des points d'assurance des Blue Jays en 8e manche a dérobé le circuit égalisateur de trois points du bout du gant.

La réaction de l'analyste baseball pour la chaîne TVA Sports, Rodger Brulotte, parle d'elle-même. Et que dire de ce partisan qui a aussi été privé d'un souvenir mémorable!

"Son of a grich!" - this poor fan, probably.https://t.co/QHoBsca3fn pic.twitter.com/91BkOhwTUs