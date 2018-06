Mission accomplie pour le trio EOTTM

Publié aujourd'hui à 15h47

Samedi soir dernier, dans le ring du Casino de Montréal, trois boxeurs jouaient gros pour faire avancer leurs carrières.

Steven Butler (24-1-1,21 K.-O.) avait pour adversaire un jeune vétéran convaincu de gâcher la fête.

Carson Jones (40-14-3, 30 K.-O.) dont la spécialité est de faire dérailler les carrières, n’a jamais inquiété le Québécois, qui tranquillement a tissé sa toile. Les deux avaient déjà croisé le fer à l’entraînement l’an passé, mais les coups de gants de 10 onces sont beaucoup plus percutants que ceux effectués avec des gants de 14 onces.

Jones a bien essayé de s’imposer, mais la puissance de Butler faisait mal et minait sa confiance. S’en prenant à l’arbitre qui a décidé que ça devenait dangereux au quatrième round, l’Américain a sûrement constaté, un peu plus tard, que c’était la meilleure chose à faire pour sa santé.

Mathieu Germain (15-0-0,8 K.-O.), quant à lui, a été pourchassé tout le combat par un fou furieux mexicain en Christian Uruzquieta (17-4-1, 8 K.-O.), qui, heureusement, n’avait pas les habiletés du Québécois. La préparation et la forme physique du boxeur local ont été testées solidement. La ceinture IBF nord-américaine remportée par Germain allumera des lumières autour de son nom et c’est tant mieux. Ce fut une décision unanime pleinement méritée.

Eric Bazinyan (20-0-0,15 K.-O.) a fait comprendre à son adversaire péruvien David Zegara (32-3-0) qu’il n’était pas le bienvenu au Québec. TKO au quatrième, et bon retour au Pérou. La ceinture NABO à l’enjeu lui ouvrira assurément des portes.

La beauté de cette soirée a été sans aucun doute la qualité des opposants, qui sont embarqués sur le ring avec la conviction qu’ils pouvaient gagner. Ce qui a évidemment produit de meilleurs échanges. Même l’adversaire du jeune Raphael Courchesne (4-0-0, 2 K.-O.), de St-Hyacinthe, est sorti comme un coup de canon de son coin au premier round. Le gars s’est essayé jusqu’à son dernier coup de poing.

Aucun boxeur étranger n’a donné l’impression de faire du temps et de limiter les dégâts et c’est tant mieux. «À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire». Ça n’a pas été le cas samedi. Bravo à nos boxeurs québécois.