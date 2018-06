Match des étoiles: Jose Altuve domine la Ligue américaine

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve est l’athlète ayant obtenu le plus de votes jusqu’ici dans la Ligue américaine lors du scrutin tenu en prévision du match des étoiles du baseball majeur.

D’après la mise à jour des résultats réalisée mardi, Altuve a recueilli 2 460 967 voix et devance largement Gleyber Torres (797 817), des Yankees de New York. Un seul autre homme a obtenu plus de 2 000 000 de votes, soit le voltigeur des Red Sox de Boston Mookie Betts (2 337 514). À sa position, celui-ci devance Mike Trout (1 989 649), des Angels de Los Angeles, et Aaron Judge (1 557 109), des Yankees.

Au premier coussin, le porte-couleurs des White Sox de Chicago Jose Abreu est en tête avec 1 032 748 voix, alors qu’au troisième but, Jose Ramirez (1 319 651), des Indians de Cleveland, serait l’élu si le sondage prenait fin maintenant. De son côté, le joueur d’arrêt-court Manny Machado (960 628), des Orioles de Baltimore, représente l’unique meneur n’ayant pas accumulé 1 000 000 de voix.

Le frappeur désigné des Red Sox J.D. Martinez (1 675 492) domine dans sa catégorie, tout comme le receveur des Rays de Tampa Bay Wilson Ramos (1 063 708).

Par ailleurs, aucun joueur des Blue Jays de Toronto ne figure parmi les cinq premiers de chaque position au champ intérieur. La formation ontarienne n’a pas de représentant au sein du top 15 des voltigeurs.

Le public peut se prononcer en ligne jusqu’au 5 juillet. La classique aura lieu 12 jours plus tard à Washington.