Mardis cyclistes: Pier-André Côté et Silber Pro Cycling dominent

Pier-André Côté et ses coéquipiers de la formation Silber Pro Cycling ont survolé la compétition dans la catégorie Pro-Élite masculine, mardi soir, lors de la quatrième étape des Mardis cyclistes de Lachine (MCL).

Entouré de belle façon par ses acolytes, Côté a remporté la course de façon magistrale. Son coéquipier Marc-Antoine Soucy a pris le deuxième rang et le podium a été complété par Hendrick Pineda de Probaclac-Devinci. Au classement général, Soucy a pris les devants, suivi de Pineda et de Côté.

Chez les dames, Raphaële Lemieux (indépendant) a conservé son maillot de leader avec une sérieuse avance. Elle et Simone Boilard (Desjardins-Ford) ont été prises dans une chute collective, mais se sont relevées et ont filé dans l’échappée pour prendre respectivement la première et la deuxième position. Joséphine Péloquin (Québecor/Stingray) a terminé au troisième rang.

«Les Mardis cyclistes de Lachine sont des courses très mouvementées, il y a beaucoup d’action. J’ai chuté, mais des courses comme les MCL nous apprennent à reprendre vite nos esprits», mentionne Simone Boilard, championne canadienne junior du critérium et du contre la montre.

Dans le niveau relève, Arnaud Beaudoin (Les espoirs de Laval Primeau Vélo) a conservé sa place de leader malgré une troisième position. Son coéquipier Matisse Julien a gravi la deuxième marche du podium et Mathias Guillemette (Vélo Mauricie) a remporté la course.

En visite du Saguenay, Adèle Normand (indépendant) a pris la première marche du podium, suivi de Léa Domingue (Laferté Bicycles) et d’Allyson Webb Charland (Dynamiks de Contrecoeur). Cette dernière conserve toutefois le maillot de leader.

Chez les jeunes hommes, Samuel Couture (Les espoirs de Laval Primeau Vélo) a triomphé sans grande surprise et conserve ainsi son maillot de leader. Samuel Bureau de VC Métropolitain Québecor a monté sur la deuxième marche du podium, suivi de Zachary Charbonneau (Les espoirs de Laval Primeau Vélo).