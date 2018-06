Luis Severino s’occupe des Phillies

Le lanceur partant des Yankees de New York Luis Severino a blanchi les Phillies pendant sept manches pour aider les siens à l’emporter 6-0, mardi à Philadelphie.

Severino (12-2) n’a donné que six coups sûrs en sept manches de travail tout en retirant sur des prises neuf adversaires. Le Dominicain de 24 ans revendique une moyenne de points mérités de 2,10 depuis le début de la campagne.

Aaron Hicks et Didi Gregorius ont pour leur part frappé respectivement leur 11e et 15e circuit de la campagne dans la victoire. Hicks, tout comme Gleyber Torres, a produit deux points.

Les visiteurs ont inscrit trois points lors de la troisième manche, tous après une erreur du joueur de deuxième but Cesar Hernandez. Jake Arrieta (5-6) a ainsi permis six points, mais seulement trois mérités. Au total, il a concédé neuf coups sûrs et une passe gratuite en cinq manches.