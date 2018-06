Les Red Sox malmènent les Angels

Les cogneurs des Red Sox se sont amusés, mardi soir, et Boston a vaincu les Angels de Los Angeles 9-1, au Fenway Park.

Mookie Betts, Jackie Bradley fils, Christian Vazquez et J.D. Martinez ont tous frappé une longue balle dans les six premières manches et c’en était fait des pauvres Angels.

Le partant de Los Angeles John Lamb (0-1) a connu un horrible début de match en accordant cinq points en moins de deux manches de travail. Son remplaçant Deck McGuire n’a guère fait mieux en accordant quatre coups sûrs et trois points en quatre manches.

La longue balle de Chris Young a été la seule réjouissance du côté des visiteurs dans ce match.

La victoire est allée à la fiche de David Price (9-5). L’as lanceur, qui a œuvré pendant six manches, n’a accordé que cinq coups sûrs et a retiré sept frappeurs sur des prises.