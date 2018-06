Les Raptors recevront les champions de l’Australie

La NBA a annoncé, mardi, que les Raptors de Toronto joueront une partie hors-concours contre le Melbourne United, le 5 octobre prochain.

La formation est championne en titre la ligue de basketball de l’Australie (NBL).

La NBA et la NBL continuent donc leur association, après avoir organisé trois matchs hors-concours la saison passée. En plus de cet affrontement mettant en vedette l’unique formation canadienne de la NBA, six autres parties seront organisées entre des équipes du meilleur circuit au monde et des organisations de la NBL.

Pour le directeur exclusif et propriétaire de la NBL, Larry Kestelman, «l’augmentation des matchs présentés symbolise la croissance du partenariat entre la NBA et la NBL, en plus de positionner le NBL comme la deuxième meilleure ligue au monde en dehors de NBA».

En 2017, le Melbourne United était passé bien prêt de battre le Thunder d’Oklahoma City, mais avait finalement baissé pavillon 86-85 sur le dernier tir de la rencontre.