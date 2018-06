Les Guerrero: une empreinte indélébile au Québec

Publié aujourd'hui à 08h46

Mis à jouraujourd'hui à 08h56

La famille Guerrero a laissé son empreinte sur le baseball québécois depuis 1997. Le paternel a connu cinq saisons d’affilée avec au moins 100 points produits et une séquence de six saisons avec au moins 25 coups de circuit. Sur le terrain le paternel était électrisant. Sa vitesse, son bras puissant et surtout ses présences au bâton ne laissaient personne indifférent.

Il excellait sur les lancers qui touchaient presque le sol, car ils pouvaient les frapper avec tellement de puissance pour des circuits. L’ancien joueur des Pirates de Pittsburgh Willie Stargell détient la marque pour le plus long coup de circuit réussi par un frappeur gaucher au Stade olympique. Pour un frappeur droitier, la marque est détenue par Vladimir Guerrero Sr. Lors de sa dernière saison dans l’uniforme des Expos, le 14 septembre 2003, il a réussi un carrousel au Stade olympique de Montréal, le dernier joueur de l'histoire de l'équipe à réaliser l'exploit.

Le grand Vlad ne portera pas la casquette des Expos au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown. Est-ce qu’il a raison? Contrairement à Gary Carter, André Dawson et Tim Raines, il n’a pas connu la fièvre du baseball à Montréal. Il a plutôt connu la destruction d’une franchise par des propriétaires qui laissaient croire aux partisans qu’en échangeant leurs meilleurs joueurs cela faciliterait leurs chances de maintenir l’équipe à Montréal. Comme le disait si bien le préposé au bar dans le film «Irma La Douce», cela, c’est une autre histoire.

La deuxième phase de cette trilogie de la famille Guerrero s’est déroulée au mois de mars dernier lors d’un match hors-concours des Blue Jays à Montréal. Vladimir Guerrero Jr a frappé le coup de circuit victorieux à la fin de la neuvième manche contre les Cardinals de St. Louis.

La visite de Vladimir Guerrero Sr à Trois-Rivières, Québec et Montréal a été de la magie pour les amateurs de baseball. La couverture médiatique a sonné le réveil dans le cœur des passionnés du baseball. Sa présence sur le sol québécois a démontré encore une fois au commissaire du baseball que le baseball majeur n’était pas populaire seulement à Montréal, mais plutôt dans toutes les régions du Québec.

«Casey au bâton» est un poème qui raconte la présence au bâton du héros local. Les spectateurs hurlaient pour l’encourager à frapper un coup de circuit pour la victoire. Le lanceur fait une pause regarde les coureurs sur les buts, le lancer, Casey s’élance... troisième prise. La foule est triste!

La dernière phase de la trilogie Guerrero s’est déroulée vendredi dernier au Stade Gary-Carter à Montréal. L’équipe de Vladimir Guerrero Sr a affronté les 4 Chevaliers dans le cadre de l’Exposfest. Le grand Vlad se présente au bâton et il frappe une offrande hors ligne le long de la ligne du troisième but. Il reprend sa position dans le rectangle des frappeurs. Le tir, la balle est frappée loin dans la gauche... Bon... soir elle est partie! Vladimir! Vladimir! Vladi... mir! Les partisans étaient comblés de joie! Cela m’a permis de décrire son dernier coup de circuit Montréal.

Le 14 avril 1969, le voltigeur des Expos, Mack Jones, a frappé un coup de circuit dans le cadre du premier match de l’histoire des Expos. Mack Jones fut déclaré le maire de Jonesville. C’est-à-dire des estrades populaires situées au champ gauche.

Vladimir Sr et Vladimir Jr est sans aucun doute le duo dynamique de l’heure dans le cœur des amateurs de baseball Québécois!