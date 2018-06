La cohésion au cœur des succès de l’Impact

La victoire obtenue à Orlando, samedi, est sans doute la plus satisfaisante de toute la saison pour l’Impact.

L’entraîneur Rémi Garde, lui, n’avait encore que des bons mots pour ses hommes, mardi.

«On a su repartir d'un bon pied, sortir d'une phase qui était difficile, a indiqué le technicien français, en marge de l’entraînement de l’équipe. Les joueurs ont su le faire. Ils se sont révoltés, quelque part, et ont mis tout ça ensemble. Le match qu'on a fait, au niveau de la cohésion de l'équipe, était le meilleur qu'on ait fait.»

Il s’agissait d’une sixième victoire en 17 matchs. Mais au-delà de la victoire, c’est le jeu blanc qui est un élément de fierté. Parce qu’à mi-chemin dans la saison, l’Impact a déjà autant de jeux blancs que lors de toute la saison dernière.

«On a six victoires, et cinq jeux blancs, ce qui est très, très gros, a observé le milieu de terrain Samuel Piette. C'est l'effort mis et la mentalité de chacun de vouloir protéger notre but.»

L’Impact doit une grande part de ses succès défensifs au Français Rod Fanni, mais aussi à son compatriote Rudy Camacho. Ce dernier semble avoir enfin trouvé ses repères en MLS, après une entame difficile.

«Il est confortable avec la ballon et il est confortable pour lancer le jeu de l'arrière, a expliqué le gardien Evan Bush. Avant qu'il n'arrive, ce n'était pas une chose sur laquelle on travaillait. Dans les dernières semaines, on a beaucoup travaillé à garder le ballon et ça convient à ses habiletés.»

Le match de samedi prochain, contre le Sporting de Kansas City au Stade Saputo, pourrait être le dernier de Rod Fanni dans l’uniforme de l’Impact, à moins que son contrat ne soit renouvelé pour le reste de la saison.

Ce n’est qu’après le match qu’on saura si l’Impact et son numéro 15 en sont venus à une entente.

