Filip Zadina se démarque rapidement des recrues des Red Wings

Débordant de confiance, la nouvelle perle des Red Wings de Detroit, Filip Zadina, en a mis plein la vue à l’ouverture du camp de développement de l’organisation du Michigan.

Lors des exercices sur la surface glacée sous le Little Caesars Arena, l’attaquant de 18 ans s’est facilement démarqué de la compétition, enchainant les tirs d’une précision chirurgicale et les feintes directement inspirées d’un ancien «Red Wing», Pavel Datsyuk.

