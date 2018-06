Ces joueurs qui méritent l'attention du Canadien

Chaque année, l'ouverture du marché des joueurs autonomes sonne le début d'une enchère populaire pour les services d'une poignée de joueurs de grand talent, et pour cause.

Les gros noms font saliver les directeurs généraux des quatre coins de la Ligue nationale, ils marquent des buts et mènent les troupes dans la course aux grands honneurs. Cet été, ce sont John Tavares, le capitaine des Islanders de New York, l'ailier James van Riemsdyk, le centre Paul Stastny ainsi que l'ailier Rick Nash qui animent les discussions.

Mais une chose est certaine, ils ne seront pas les seuls à changer d'adresse. Les buteurs sont importants, certes, mais ils ne courent pas les rues. Pas plus que les joueurs doués pour écouler les pénalités, piloter un troisième trio capable de limiter le travail de la meilleure unité offensive adverse ou encore les gardiens d'expérience qui siègent sur le banc dans l'attente d'être appelé pour protéger les filets à quelques occasions.

En l'honneur de ces trouvailles du 1er juillet, fête du Canada et de son sport national, le TVASports.ca s'est tourné vers ces quelques noms plus discrets qui mériteraient l'attention du directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, à l'ouverture du marché.

1. Riley Sheahan | C | 26 ans | Penguins de Pittsburgh

Ne comptez pas sur ce pivot de 6'3 pieds et 214 livres pour remplir les filets adverses, autant s'en tenir au projet «Jonathan Drouin au centre».

Un choix de première ronde des Red Wings de Detroit (20e au total) en 2010, Sheahan avait été acquis par les Penguins de Pittsburgh pour commander un quatrième trio responsable en vue d'une longue aventure en séries éliminatoires.

Après des moments difficiles au Michigan où il n'a notamment pas été en mesure de marquer pendant tout près de 100 matchs consécutifs, le Canadien s'est ressaisi à Pittsburgh pour finalement récolter 32 points dont 11 buts en 73 rencontres.

Bénéficiant d'un temps de jeu moyen de 15 minutes 17 secondes sous les ordres de Mike Sullivan, Sheahan a également remporté 54,2% des 1 033 mises au jeu auxquelles il a pris part. Son rôle n'est pas autant de générer des lancers au filet adverse, mais au centre d'un 3e ou 4e trio, accompagné de Nicolas Deslauriers, Paul Byron, Andrew Shaw ou encore Arturri Lehkonen, on ne serait pas surpris qu'il se relance.

Ah, et le salaire! Parce que nous sommes bien ici pour discuter de chiffres après tout. Lors des deux dernières saisons, Sheahan gagnait tout près de 2 millions $. En le comparant à des joueurs semblables à sa position, on serait surpris s'il venait à gagner un salaire bien au-delà de 2,8 millions $ la saison prochaine, mais le marché des joueurs autonomes étant ce qu'il est... Considérant les options au centre de Claude Julien, cela pourrait s'avérer un pari intéressant.

2. Antoine Roussel | AG | 28 ans | Stars de Dallas

Après six années de bons et loyaux services, le Français semble voir la fin de son association avec les Stars de Dallas. Le Canadien pourrait s'en compter chanceux.

Un ailier énergique capable de marquer un peu moins d'une quinzaine de buts comme de brasser la cage d'un adversaire se croyant chez lui au Centre Bell, cet ancien des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ pourrait s'avérer un atout de taille, surtout qu'il est reconnu pour déborder de ce précieux caractère auquel font si souvent référence les hauts dirigeants du circuit Bettman.

Auteur de seulement 17 points la saison dernière, Antoine Roussel est capable de mieux et l'ambiance du domicile des Canadiens pourrait bien le revigorer. Au respectable salaire de 2 millions $ par campagne, le natif de Roubaix pourrait raisonnablement évoluer sur un troisième trio et remplacer par moment sur les premières unités en cas de blessure.

3. Anthony Duclair | AD | 22 ans | Blackhawks de Chicago

La nouvelle a eu de quoi surprendre, ou peut-être pas. Après un séjour de seulement 23 rencontres à Chicago où il n'a enfilé que deux buts, Anthony Duclair a été avisé par l'organisation championne de trois coupes Stanley depuis 2010 qu'il n'obtiendrait pas d'offre qualificative. Le voilà donc disponible pour le Bleu-Blanc-Rouge à prix modique.

Auteur d'une première campagne à temps plein à tout casser avec les Coyotes de l'Arizona et un certain Max Domi, Duclair a ralenti depuis. Renvoyé dans la Ligue américaine, puis échangé aux Hawks, il n'a pas retrouvé le lustre qui lui avait permis d'inscrire 20 buts et 44 points en 81 parties en 2015-2016.

Titulaire d'un salaire d'1,2 million $ la saison dernière, l'ancien des Remparts de Québec obtiendra vraisemblablement une entente du type «prouve-moi ce que tu vaux» en juillet prochain. Marc Bergevin, bien connu pour avoir tenté ce genre de coup ces dernières années (Alexander Semin, Mark Streit et Ales Hemsky) pourrait être récompensé, cette fois, par un nouveau projet de développement qu'il pourrait aussi laisser à Joël Bouchard le soin de peaufiner le temps de quelques matchs dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, si le coeur lui en dit, évidemment.

Un choix de troisième ronde des Rangers en 2013, le Lavallois pourrait former une deuxième unité intéressante aux côtés de Domi et de Phillip Danault, si les meilleurs scénarios se concrétisent.

Au pire, le Canadien aura donné la chance à un Québécois encore au tout début de sa carrière de se relancer devant les siens.