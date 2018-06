Camp de développement: 40 joueurs présents

Le Canadien de Montréal a annoncé, mardi, l'identité des 40 joueurs qui participeront au camp de développement de l’organisation, du 28 juin au 1er juillet, au Complexe sportif Bell de Brossard.

Ce sera l’occasion pour les amateurs de voir le premier choix de l’organisation au repêchage de 2018, Jesperi Kotkaniemi.

En plus du joueur de centre de 17 ans, neuf des 11 joueurs sélectionnés par le Tricolore ce week-end au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) seront présents.

Le tout premier choix du Canadien en 2017, Ryan Ryan Poehling, sera également du groupe.

En plus des espoirs de la formation montréalaise, 10 joueurs non repêchés ont obtenu une invitation. Dans le lot, on retrouve deux éléments qui évoluaient avec l’Armada de Blainville-Boisbriand la saison dernière. Il s’agit des attaquants Alexandre Katerinakis et Joël Teasdale. Le fait que Joël Bouchard soit le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval a peut-être eu une influence sur leur présence à ce camp.

En plus de Katerinakis et de Teasdale, l’attaquant Alexandre Alain et le gardien Étienne Marcoux ont déjà évolué sous les ordres de Bouchard dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Sur les 40 joueurs invités, 23 évoluent comme attaquant, 12 comme défenseur et cinq sont des gardiens.

L’an dernier, 42 joueurs avaient été invités à participer à l'exercice, dont trois ont au moins joué un match avec le club en 2017-2018. Il s’agit de l’attaquant Nikita Scherbak et des défenseurs Noah Juulsen et Victor Mete.

LISTE COMPLÈTE

Attaquants

Jeremiah Addison

Alexandre Alain

William Bitten

Vladimir Bryukvin*

Jake Evans

Cole Fonstad

Jake Gorniak

Brandon Hagel*

Cameron Hillis

Samuel Houde

Ryan Hughes*

Joni Ikonen

Alexander Katerinakis*

Jesperi Kotkaniemi

Allan McShane

Jacob Olofsson

Michael Pezzeta

Ryan Poehling

Anthony Rinaldi*

Joël Teasdale*

Hayden Verbeek

Antoine Waked

Jesse Ylonen

Défenseurs

Simon Bourque

Josh Brook

Cale Fleury

Jordan Harris

Cameron Lee*

Otto Leskinen*

T.J. Melancon

Michal Moravcik

Adam Plant

David Sklenicka

Jarret Tyszka

Scott Walford

Gardiens

Stephen Dhillon*

Étienne Marcoux

Michael McNiven

Gabriel Mollot-Hill*

Cayden Primeau

*ont reçu une invitation