«Washington, c’est chez moi» - John Carlson

Le défenseur des Capitals de Washington John Carlson a mentionné que sa première option a toujours été de signer une nouvelle entente avec son équipe, et ce, même s’il aurait pu devenir joueur autonome sans compensation dimanche prochain.

Le vétéran ne regrette ainsi pas d’avoir accepté un pacte de huit ans et de 64 millions $ avec les récents champions de la coupe Stanley. Pour lui, il était tout à fait logique de revenir dans la capitale américaine en autant qu’il y ait une chance logique d’en venir à un accord.

«J’ai passé beaucoup de temps avec les gars dans le vestiaire et je côtoie la plupart d’entre eux depuis le début de ma carrière. Évidemment, il y a de grandes amitiés et rester proche de vos amis, c’est très bien, a-t-il commenté en conférence de presse lundi, par le biais de propos rapportés par le quotidien The Washington Times. En plus, j’aime la ville, j’adore me retrouver dans les environs. Washington, c’est chez moi. C’était très facile pour moi de dire que je voulais rester.»

«Aussi, c’est ma responsabilité de déterminer où je vivrai et je jouerai, dans quelle situation je me retrouverai. Mais peu importe vos intentions, vous devez agir avec doigté, car selon moi, il y a beaucoup plus que l’argent dans cette décision», a-t-il ajouté.

Carlson, 28 ans, a récolté 15 buts et 53 mentions d’aide pour 68 points en 82 rencontres lors de la dernière campagne. Il a obtenu 20 points, dont cinq filets, en 24 parties éliminatoires. Depuis son arrivée dans la Ligue nationale en 2009-2010, l’Américain a amassé 333 points, incluant 77 buts, en 608 affrontements.