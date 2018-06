Pique-Nick sur l’herbe

Publié aujourd'hui à 13h01

Quel festin ce fut, cette semaine, que de voir Nick Kyrgios évoluer sur l’herbe londonienne, dans la superbe et pittoresque enceinte du Queen’s Club, lors l’avant dernier tournoi préparatoire en prévision de Wimbledon.

Oui, Kyrgios fait maintenant partie des incontournables dont je désire voir chaque match en entier, pré-enregistré s’il le faut, sans vouloir connaître le score pour plus de plaisir. Il s’ajoute aux Federer, Shapovalov et Raonic dans ma courte liste de favoris.

Je sais. Nick Kyrgios est le mauvais garnement du tennis et moi, je suis plutôt du genre traditionnel.

Mais quoiqu’on en dise, ce mauvais garnement n’est pas un bouffon. Ou bien s’il l’a été, il l’est de moins en moins. Je préfère le terme amuseur public, voire saltimbanque. Un passionné qui est heureux de se retrouver sur un terrain, peu importe le pays, mais qui préfère divertir plutôt que de penser à la victoire à tout prix.

Trop de talent...

L’Australien Nicholas Hilmy Kyrgios, 23 ans maintenant, n’a jamais gagné de titre du Grand Chelem. Il ne compte qu’un seul titre en 2018 (Brisbane) et quatre au total, en carrière. Actuellement 19e joueur mondial, il n’a jamais réussi à dépasser le 13e échelon du classement de l’ATP.

Et pourtant, il est peut-être un des plus talentueux de tout le circuit. Pas le plus sérieux, certes. Pas le plus travaillant, certes. Mais un des plus talentueux qui ait foulé un court de tennis depuis les 20 dernières années.

J’utilise d’ailleurs régulièrement l’expression «Trop de talent dans un seul corps» lors que j’assiste à ses prestations.

Nick le polyvalent

Avec lui, vous avez droit à tout, mais alors vraiment toute la gamme des coups imaginables... même ceux que vous n’osiez imaginer.

Outre des coups de routines, des déplacements défensifs hautement athlétiques ou des coups droits foudroyants en croisé, Kyrgios pratique à l’occasion la réception de service près de la ligne, popularisée par Roger Federer (S.A.B.R.) et visant à déstabiliser le serveur. Et ce malgré son taux de réussite plutôt incertain.

Bien sûr, Nick trouvera même le moyen de regarder passer des services, totalement immobile, déclenchant la perplexité chez le rival tout comme le murmure de stupéfaction et de gêne dans les gradins.

Nick la gâchette

Et parlant de services, il ne faudrait pas oublier les siens. Car Nick Kyrgios est un des plus puissants serveurs sur le circuit et il peut collectionner les as à un rythme épeurant.

Dans ce tournoi du Queen’s Club, il a obtenu 98 as en 4 matchs (18, 32, 32 et 16 as) pour une moyenne de près de 25 par match. En quarts de finale, contre Feliciano Lopez, ses 32 as ont été réussis en deux manches seulement. Sur services canons, il atteignait régulièrement 135 milles à l’heure (217 km/h). Il a atteint 141 m/h (227 km/h) deux fois dont une sur sa ...deuxième balle de service.

Mais bon, avec Nick, il faut s’attendre à ce type de coup de gueule et à le voir essayer une bombe sur deuxième balle.

Nick l’amuseur public

C’est en voyant qu’il était l’adversaire d’Andy Murray, pour le retour au jeu de l’Écossais après un an d’absence, que j’ai été intrigué par ce match. Et outre le fait que Murray m’a surpris par ses déplacements et sa régularité, après un an loin des tournois, c’est rapidement Kyrgios qui a capté mon attention.

Dès les premiers jeux, il a enfilé son costume d’amuseur public. Sur une balle défensive très haute de Murray, Kyrgios s’est amené en marchant vers le filet, flairant le smash facile. Mais tout en marchant, il a fait un tour de 360 degrés sur lui-même avant de compléter avec le smash. On aurait pu croire que Murray (et tous les Anglais présents dans ce stade londonien) puisse être insulté par une telle gaminerie. Mais non. Pas plus que cet échange remporté au terme de, pas un, mais bien DEUX «tweeners» de Kyrgios, son truc favori. Sur un lob de Murray, Kyrgios a retraité au fond du terrain pour un premier coup entre ses jambes dos à son rival. Puis, quelques balles après, c’est face à Murray, en plaçant la raquette derrière lui, qu’il retournait une autre balle entre les jambes. Et il a remporté l’échange.

Insultés, les amateurs? Pas du tout. Au contraire, car ils ont été divertis et l’Australien les a amusés en haussant la qualité du spectacle.

Et des séquences comme ça, Nick Kyrgios en saupoudre toujours un peu dans chacun de ses matchs, incapable de se retenir, même si ces «tweeners», effectués pour le simple plaisir de la chose, lui font perdre des points.

Nick l’erratique

Mais le fait d’avoir trop de talent dans un seul corps, ça comporte aussi un côté sombre.

Car ce talent lui offre tellement d’options qu’il n’est pas rare de voir Kyrgios rater des coups de routine ou encore essayer des trucs impossibles au moment où des alternatives, beaucoup plus simples, lui auraient garanti le point.

En c’est pour ça qu’on doutera toujours du fait qu’il puisse remporter un jour un tournoi du Grand Chelem. Parce qu’il y aura toujours ce côté sombre de Kyrgios qui lui dira d’essayer ce coup hyper risqué ou cette pirouette hilarante plutôt que de sécuriser un jeu, une manche ou un match.

À le regarder jouer du gros tennis pendant cette semaine à Londres, je me suis dit qu’il pourrait être considéré comme un des favoris pour la prochaine édition de Wimbledon. Mais je préfère plutôt l’expression «long shot» comme le disent les parieurs.

Et encore, faut vraiment avoir le goût du risque pour parier sur Nick... l’imprévisible.

Mais le temps que ça dure, quel spectacle!