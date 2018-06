Petr Mrazek peut chercher une nouvelle équipe

Les Flyers de Philadelphie n’ont pas l’intention de soumettre une offre qualificative au gardien Petr Mrazek, de sorte qu’il deviendra joueur autonome sans compensation.

Le magazine «The Hockey News» a rapporté dimanche que l’ancien des Red Wings de Detroit ne recevra pas de proposition à l’échéance pour le dépôt des offres qualificatives dans la Ligue nationale de hockey, lundi.

Mrazek a complété un pacte de deux ans et de 8 millions $ en 2017-2018. Il a conservé une fiche de 14-13-6, une moyenne de buts alloués de 3,03 et un taux d’efficacité de ,902 avec les Flyers et les Wings durant la dernière campagne.

Philadelphie devrait possiblement miser sur Michal Neuvirth et Brian Elliott devant le filet en 2018-2019.

Les Oilers gardent leurs droits sur Anton Slepyshev

Les Oilers d’Edmonton ont prévu soumettre une offre qualificative à l’attaquant Anton Slepyshev, lundi, afin de conserver leurs droits sur le joueur de 23 ans.

C’est ce qu’a précisé le quotidien Edmonton Sun en avant-midi. Même si le Russe décide d’évoluer au sein de la Ligue continentale la saison prochaine, il demeurera ainsi la propriété des Oilers advenant son retour dans la Ligue nationale. Il sera considéré comme un joueur autonome avec compensation.

Au cœur de plusieurs rumeurs de transaction l’hiver dernier, Slepyshev a inscrit six buts et autant de mentions d’aide pour 12 points en 50 rencontres lors de la plus récente campagne. Il a totalisé 23 points en 102 matchs à vie.