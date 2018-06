Pas d’offre qualificative pour Scott Wilson et Victor Antipin

Les Sabres de Buffalo ont indiqué lundi qu’ils ne soumettront pas d’offre qualificative à l’attaquant Scott Wilson et au défenseur Victor Antipin.

Par conséquent, les deux hommes deviendront joueurs autonomes sans compensation. Toutefois, le directeur général de l’organisation, Jason Botterill, a précisé dans un communiqué qu’il a confiance de s’entendre avec Wilson ultérieurement, évoquant son désir d’éviter le processus d’arbitrage salarial pour expliquer la décision de ne pas lui présenter une offre.

L’ailier a évolué avec les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Detroit et les Sabres en 2017-2018, amassant six buts et huit mentions d’aide pour 14 points en 69 rencontres. Pour sa part, Antipin a disputé 47 parties à sa première campagne dans la Ligue nationale. L’ancien du Metallurg de Magnitogorsk dans la Ligue continentale a inscrit 10 aides et affiché un différentiel de -9.