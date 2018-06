Nelson Cruz et Nolan Arenado au tableau d’honneur

Le frappeur désigné des Mariners de Seattle Nelson Cruz et le joueur de troisième coussin des Rockies du Colorado Nolan Arenado ont été choisis les employés de la dernière semaine dans le baseball majeur, lundi.

Honoré dans la Ligue américaine, Cruz a dominé le circuit avec une moyenne au bâton de ,500 et une moyenne de puissance de 1,042. En six rencontres, il a propulsé trois lancers hors des limites du terrain et produit huit points, incluant sept durant le match de vendredi contre les Red Sox de Boston. Lors de cette rencontre, il a cogné deux longues balles, expédiant un tir à 465 pi du marbre. Le vétéran revendique 20 coups de quatre buts en 2018.

Du côté de la Nationale, Arenado a été choisi, lui qui a envoyé cinq balles dans les gradins populaires. Ayant frappé pour ,379, il a fait compter 13 points, un sommet dans les majeures. Avant un séjour à domicile fructueux, il avait pourtant traversé une séquence de 19 présences au bâton sans coup sûr.