MLS: Laurent Ciman et Zlatan Ibrahimovic au match des étoiles

Le défenseur du Los Angeles FC Laurent Ciman et l’attaquant du Galaxy de Los Angeles Zlatan Ibrahimovic ont été sélectionnés pour participer au match des étoiles de la MLS, qui aura lieu le 1er août alors que les meilleurs joueurs du circuit Garber affronteront la Juventus de Turin, à Atlanta.

Ciman et Ibrahimovic font partie des 11 joueurs sélectionnés, lundi, par les partisans pour participer à cette classique.

Le gardien Brad Guzan (Atlanta United), les défenseurs Michael Parkhurst (Atlanta United) et Graham Zusi (Sporting de Kansas City), les milieux de terrain Miguel Almiron (Atlanta United), Ezequiel Barco (Atlanta United), Darlington Nagbe (Atlanta United) et Diego Valeri (Timbers de Portland) ainsi que les attaquants Josef Martinez (Atlanta United) et Carlos Vela (Los Angeles FC) ont également été sélectionnés par les partisans.

Treize autres joueurs, deux choisis par le commissaire et 11 par l’entraîneur Gerardo «Tata» Martino, se grefferont à la formation un peu plus tard.

Les onze joueurs qui amorceront la rencontre seront sélectionnés par l’entraîneur.