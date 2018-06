MLS 360 : méfiez-vous du Sporting!

Le Sporting de Kansas, meneur au classement dans l’Ouest, a fait les frais du match le plus animé et spectaculaire de la 17e semaine de la saison 2018 en MLS.

Devant ses partisans, Kansas City a vu le Dynamo de Houston prendre les devants 2-0 en première demie avant de reprendre l’ascendant durant la seconde période pour finalement l’emporter 3-2, samedi soir.

Le jeune attaquant hongrois Daniel Salloi a été l’homme du match pour le Sporting, grâce à son but et ses deux passes décisives. D’ailleurs, la formation du Missouri a réussi cette performance en se passant de plusieurs de ses bons éléments, dont le milieu Felipe Gutierrez et le défenseur Matt Besler.

MLS 360: but de Diego Rubio - TVA Sports

Qu’est-ce que ça veut dire? Que ce club est sans conteste l’un des meilleurs de la MLS cette saison et que l’Impact, qui vient de corriger deux fois un Orlando City à la dérive, aura un défi tout autre sur les bras samedi prochain, alors que le Sporting sera de passage au Stade Saputo.

Ce match permettra de porter un jugement définitif sur la forme actuelle du onze montréalais.

Des victoires qui font du bien

Mais en attendant, il faut bien se réjouir un peu pour l’Impact, qui vient de remporter trois victoires par jeu blanc à ses quatre derniers matchs. L’attaque, en fait, surtout Ignacio Piatti, a montré les dents et la défense les a serrées.

Le club se rapproche de la «fameuse ligne rouge» au-dessus de laquelle on participe aux éliminatoires. Mais... les clubs qui s’y trouvent actuellement sont très solides. Même en s’améliorant, l’Impact aura fort à faire afin de poursuivre sa saison après octobre.

Pour Orlando, c’est à n’y rien comprendre. Cette équipe est bien trop forte sur papier pour sombrer de cette façon. Sept défaites de suite! Peut-être qu'un entraîneur de renom pourrait les aider...

Le TFC continue de sombrer

Le Toronto FC est un autre club qui continue de susciter des interrogations. La terreur ontarienne a pris les devants 1-0 au Yankee Stadium, dimanche soir, avant de laisser le New York City FC revenir dans le match et l’emporter 2-1 grâce à un doublé de Jo Inge Berget.

Le TFC a encore une fois manqué de mordant et cette tendance inquiète. Le NYC FC, qui disputait un premier match sous les ordres de son nouvel entraîneur Domènec Torrent, en a profité malgré la sortie sur blessure de son maître à jouer David Villa, touché à l’aine. Torrent a indiqué que l’Espagnol pourrait rater un ou deux matchs.

Tout de même, notons ce joli but inscrit par Victor Vazquez dans la défaite. En passant, Toronto est au 10e rang dans l'Est... tout juste derrière l'Impact.

MLS 360: but de Victor Vazquez - TVA Sports

Les voisins et rivaux du NYC FC, les Red Bulls, ont offert une performance encore plus impressionnante, samedi, infligeant un revers sec de 3-0 au FC Dallas malgré l’expulsion de leur ailier Daniel Royer tôt dans le match.

Pour Dallas, cette étonnante défaite est seulement leur deuxième de la saison, ce qui en dit long sur la qualité générale du jeu de la troupe de l’entraîneur Jesse Marsch. Mais les partisans de l'équipe texane s’inquiéteront peut-être : après un solide départ l’an dernier, le club avait fléchi en deuxième moitié de saison. Verra-t-on la même chose cette année? Il y a tout de même lieu d’en douter, car il est certain qu’Oscar Pareja et ses hommes verront venir le piège, cette fois.

Le défenseur des Red Bulls Aaron Long, lui, s’est fait plaisir dans la victoire.

MLS 360: but d'Aaron Long - TVA Sports

Solide Union

Les Whitecaps étaient sur une séquence de six matchs sans défaite avant de visiter l’Union de Philadelphie à Chester, samedi.

Les hommes de Jim Curtin ont brutalement mis fin à cette belle lancée.

Mené par son dix tchèque Borek Dockal, auteur d’un doublé, l’Union l’a emporté 4-0. Après s’être cherché un brin en début de saison, alors qu’il arrivait en MLS, Dockal a trouvé son rythme ces dernières semaines avec une récolte de quatre buts et cinq passes décisives en sept matchs. L’équipe joue de mieux en mieux : le chroniqueur du mlssoccer.com Matt Doyle aime bien comparer leur système à celui du Crew.

MLS 360: but de Borek Dockal - TVA Sports

L’Union s’est hissé en sixième place dans l’Est grâce à cette victoire, tout juste au-dessus de la «fameuse ligne rouge». Si C.J. Sapong et David Accam peuvent se remettre à produire à la hauteur de leur talent, il sera difficile de déloger le club du top six.

De son côté, le Los Angeles FC persiste à impressionner. Les Californiens l’ont emporté 2-0 contre le Crew, samedi, notamment grâce à un solide match de Laurent Ciman, de retour avec l’équipe après avoir été relégué au rang de remplaçant sur appel avec la Belgique à la Coupe du monde.

Ciman aurait pu avoir la mine basse, mais ce n’est vraiment pas lui. Non, il a plutôt choisi de mettre un autre but impressionnant sur coup franc.

MLS 360: but de Laurent Ciman - TVA Sports

Et sans faire de bruit, l’attaquant Adama Diomandé, acquis début mai, a mis un quatrième but en quatre matchs. Une autre belle acquisition pour le LAFC qui ne manquera pas de punch quand Carlos Vela reviendra de la Coupe du monde... sans oublier l’arrivée du jeune milieu portugais Andre Horta. Si tout le monde reste en santé, le LAFC sera l’une des forces en présence de la MLS jusqu’à la fin de la saison.

En bref

Toujours meneur dans l’Est, Atlanta United s’est contenté d’un nul de 1-1 à domicile contre les Timbers qui ont bien subi, mais qui n’ont pas plié.

Habituellement prolifique, l’attaquant d’Atlanta Josef Martinez a cadré quatre tirs, mais n'a pas su battre le gardien Jeff Attinella. Le Vénézuélien demeure au sommet de la colonne des buteurs dans la MLS avec 14 réussites, trois de plus que son plus proche poursuivant, Bradley Wright-Phillips, des Red Bulls.

Notons également qu’Atlanta a perdu les services de Darlington Nagbe sur blessure en cours de match. Pour Portland, cinquième dans l’Ouest, c’est une bonne opération en territoire hostile.

Les Rapids ont enfin réussi à ne pas perdre! La formation du Colorado a mis fin à une glorieuse séquence de neuf matchs sans victoire, samedi, en l’emportant 3-2 à domicile contre un inintéressant Minnesota United.

Encore une fois, Edgar Castillo a régalé pour les Rapids avec un but splendide!

MLS 360: but d'Edgar Castillo - TVA Sports

Aleksandar Katai a connu une autre bon match pour le Fire, samedi, dans un verdict nul de 1-1 à Seattle. Le Serbe de 27 ans est le joueur le plus intéressant du Fire cette saison et les partisans du club ont sûrement hâte de savoir si son prêt sera prolongé cet été par le Deportivo Alavés en Espagne. Il est dans une forme splendide.

Les Sounders, eux, reprennent tranquillement des couleurs après un début de saison épouvantable. Mais il y a encore beaucoup de travail à abattre pour la clique à Clint.

Finalement, le Real Salt Lake s’est contenté d’un nul de 1-1 à domicile contre les Earthquakes, un duel qui a mérité le titre de match sans intérêt de la semaine. Notons tout de même que San Jose a retrouvé le fond du classement dans l’Ouest à la suite de la victoire des Rapids.

En terminant, on a appris lundi matin que Laurent Ciman et Zlatan Ibrahimovic, notamment, participeront au prochain match des étoiles de la MLS le 1er août prochain, à Atlanta.

À la semaine prochaine!