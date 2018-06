Les Marlins résistent aux Diamondbacks

Les Marlins se sont forgé une avance de six points en fin de huitième manche qui leur a permis de l’emporter au compte de 9-5 contre les Diamondbacks de l’Arizona, lundi à Miami.

Miguel Rojas (simple) et Bryan Holaday (but sur balles) ont produit un point chacun avant de voir leur coéquipier Cameron Maybin être à l’origine de deux autres points avec un simple.

Justin Bour avait précédemment cogné un circuit dès le tour au bâton initial, tout comme Jake Lamb, pour les visiteurs.

Le partant Dan Straily (3-3) a signé la victoire après avoir concédé trois points et quatre coups sûrs en six manches et un tiers.

Du côté des D-Backs, Shelby Miller (0-1) prenait part à un premier match cette saison en obtenant le départ. Il a permis cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles en seulement trois manches et deux tiers de travail.

La formation floridienne a signé une troisième victoire consécutive, mettant du même coup fin à une série de quatre triomphes de leurs adversaires.