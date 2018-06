Les Athletics ont le dernier mot

Les Athletics d’Oakland et les Tigers ont profité de l’entrée en scène des releveurs pour réaliser des poussées tardives dans un duel qui s’est finalement terminé au compte de 5-4 à l’avantage des A’s, lundi à Detroit.

Jed Lowrie a eu le dernier mot, expédiant la balle dans les gradins au début du neuvième tour au bâton.

Après un circuit de trois points de Nicholas Castellanos en septième, la formation californienne a effacé un déficit de trois points en huitième grâce à Marcus Semien (ballon-sacrifice), Jonathan Lucroy (simple) et Franklin Barreto (double)

Les deux lanceurs partants ont été excellents. Jordan Zimmermann n’a donné que quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail aux visiteurs, tandis qu’Edwin Jackson a permis un point et six frappes en lieu sûr en six manches.

Lou Trivino (6-1) a signé la victoire et Blake Treinen a réussi un 18e sauvetage. La défaite est allée au dossier de Shane Greene (2-4).

Il s’agit d’un sixième revers de suite pour les Tigers.