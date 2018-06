Le Wild renonce à prolonger l'entente d'un Québécois

Le défenseur québécois Dylan Labbé devra se trouver une nouvelle niche à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet prochain.

Le Wild du Minnesota, l'équipe qui l'avait repêchée en quatrième ronde lors de l'encan 2013, a affirmé qu'elle ne lui soumettra pas d'offre qualificative, lundi.

Labbé, qui a disputé trois saisons complètes avec les Cataractes de Shawinigan dans le circuit Courteau, a passé la majeure partie des deux dernières saisons dans la Ligue de la côte Est (ECHL) après une première campagne avec le Wild de l'Iowa dans la Ligue américaine où il avait enregistré six points en 54 rencontres.

À 23 ans, Labbé n'est pas le seul à connaître ce sort avec le Wild. Le centre Adam Gilmour et les gardiens de but Steve Michalek et Ádám Vay ont tous été avisés que leur contrat ne serait pas prolongé.