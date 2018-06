Le jour où l’Impact a changé

Publié aujourd'hui à 14h42

Mis à jouraujourd'hui à 14h48

Un texte de Vincent Destouches

C’est seulement avec le recul que l’on peut bien identifier les tournants d’une campagne.

La victoire de l’Impact de Montréal chez son rival Orlando City en sera peut-être un, si le Bleu-Blanc-Noir parvient à enchaîner – les deux prochains matchs seront disputés au Stade Saputo – et créer une dynamique vraiment positive autour de sa saison.

Tournant ou non, on considère à l’interne que cette bonne séquence de trois victoires en quatre matchs a pris ses racines dans un événement important, qui s’est déroulé il y a quelques semaines.

Celui-ci n’a rien de secret, mais je vous replonge dans le contexte.

Nous sommes le mardi 29 mai. L’Impact vient de subir une quatrième défaite en autant de matchs, et l’ambiance n’est pas au beau fixe à l’entraînement. Certains joueurs ne se donnent pas à fond, d’autres ne font pas bien leur travail, et ça ne passe pas inaperçu. Des voix s’élèvent. Chris Duvall prend la parole devant tout le groupe pour mettre les points sur les «i» et les barres sur les «t».

Ce jour-là, un changement s’est opéré, au moins sur deux niveaux. Le premier étant la vision générale de l’équipe. Alors que les commentaires de Rémi Garde au sujet de l’implication des uns et des autres à l’entraînement avaient fait jaser, il est apparu que le groupe avait épousé sa frustration à cet égard. Quand tout le monde regarde dans la même direction, c’est tout de suite plus simple...

Le deuxième changement concerne la mentalité. Au lieu de lâcher, voire d’exploser, le vestiaire s’est unifié autour de cet événement. La vie de groupe a toujours été bonne cette saison, mais l’état d’esprit général affiché depuis le 29 mai est d’un autre niveau.

Cela explique pourquoi, dans la bouche des différents acteurs de l’équipe, on retrouve actuellement un lexique beaucoup plus porté sur la notion d’unité.

«Nous sommes plus unis que jamais, tout le monde se soutient», a d’ailleurs expliqué Samuel Piette après le succès à Orlando. Même son de cloche chez l’entraîneur-chef. «C’était un très bon match d’équipe, tous les joueurs se sont sacrifiés pour elle et c’est très difficile de nous battre quand nous sommes dans cet état d’esprit», a lancé Garde.

Un discours qui a bien changé...

Est-ce qu’une équipe est née le 29 mai? On peut le dire. Une équipe de séries? Ne poussons pas... Il y a toujours ces manques dans l’effectif et ces carences dans le jeu. Mais l’Impact est désormais un collectif qui, se retrouvant à trois points de la sixième place, est revenu dans la discussion. C’est une victoire en soi.

La suite des choses leur appartient. Tout reste à faire dans cette saison 2018.