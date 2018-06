Le CH aurait contacté Paul Stastny

Les Canadiens de Montréal auraient contacté le clan du joueur de centre Paul Stastny, a rapporté The Athletic lundi.

L'attaquant de 32 ans sera sans contrat le 1er juillet prochain.

Stastny est passé des Blues de St. Louis aux Jets de Winnipeg lors de la plus récente date limite des transactions.

En 17 matchs de séries éliminatoires avec la formation manitobaine, il a récolté 15 points, dont six buts.

En saison régulière, Stastny avait amassé 53 points, dont 16 buts, en 82 rencontres.

Paul Stastny has no shortage of suitors, his fate impacted by John Tavares to some degree, overlapping interest. No surprise that Montreal is among the teams that have called Stastny camp. Still mutual interest between Stastny and Winnipeg but Jets got to make cap room.