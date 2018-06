Joe Thornton devrait prolonger à San Jose

Depuis qu'il s'est joint aux Sharks de San Jose en novembre 2005, Joe Thornton a connu des succès mitigés en séries éliminatoires sous le soleil californien. Pourtant le vétéran de 38 ans n'aurait pas l'intention d'enfiler un autre uniforme la saison prochaine.

Selon l'information rapportée par le journaliste Pierre Lebrun du site The Athletic, « les rumeurs veulent que Thornton reste à San Jose ».

Le colosse de 6'4 pieds et 220 livres ne serait toutefois pas pressé d'apposer sa signature au bas d'une entente, et la somme consentie pourrait dépendre de ce que le directeur général Doug Wilson sera en mesure d'ajouter à l'effectif.

« Pour être clair, les Sharks ont absolument la possibilité de signer John Tavares et de garder Thornton aussi », clarifie Lebrun sur le réseau social Twitter.

