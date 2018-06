Freddie Freeman encore en tête

Le porte-couleurs des Braves d’Atlanta Freddie Freeman demeure l’homme ayant obtenu le plus de votes au scrutin visant à déterminer la formation partante de la Ligue nationale au prochain match des étoiles du baseball majeur.

Meneur au premier coussin, Freeman a recueilli 2 199 904 voix. Il dépasse largement son plus proche poursuivant à sa position, Anthony Rizzo (899 953), des Cubs de Chicago.

Deux autres joueurs des Braves sont en tête dans leur catégorie respective. Au deuxième but, Ozzie Albies a totalisé 1 408 469 votes, contre 1 186 243 pour Javier Baez, des Cubs. Au champ extérieur, Nick Markakis (1 829 276) devance Matt Kemp (1 498 827) et Bryce Harper (1 403 335), respectivement des Dodgers de Los Angeles et des Nationals de Washington.

Les autres meneurs sont le receveur Buster Posey (1 037 368) et le joueur d’arrêt-court Brandon Crawford (1 701 098), tous deux des Giants de San Francisco, ainsi que Nolan Arenado (1 706 923), joueur de la dernière semaine dans la Nationale qui évolue au troisième but chez les Rockies du Colorado.

Par ailleurs, la prochaine diffusion des résultats de l’Américaine est prévue mardi. La classique des étoiles aura lieu le 17 juillet à Washington, au lendemain du traditionnel concours de circuits. Le public peut voter en ligne jusqu’au 5 juillet.