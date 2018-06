Coupe du monde: le Portugal frustré, mais qualifié

Pas brillant mais qualifié: le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera l'Uruguay, 1er du groupe A, en huitièmes de finale du Mondial-2018, après son match nul concédé sur un penalty à la dernière minute (1-1) contre l'Iran, éliminé la tête haute lundi à Saransk.

Les Portugais étaient leaders de leur groupe jusqu'au temps additionnel, avant que l'Espagne n'égalise en parallèle face au Maroc (2-2) et que Karim Ansarifard ne transforme son penalty (90+3), accordé après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour une main dans la surface du défenseur Cedric Soares.

Le Portugal, avec cinq points, finit derrière l'Espagne dans son groupe B, car la Roja a marqué un but de plus et termine donc avec une meilleure attaque (6 buts contre 5).

Dommage pour les champions d'Europe en titre, qui auront bien plus fort à faire face à l'Uruguay de Diego Godin, Luis Suarez et Edinson Cavani, que contre la Russie. Cristiano Ronaldo, qui a manqué un penalty (53e) comme son grand rival argentin Lionel Messi quelques jours plus tôt contre l'Islande (1-1), risque d'avoir des regrets.

Pour la première fois lors de ce Mondial d'ailleurs, ce n'est pas le Madrilène qui a marqué le but portugais. C'est le fantasque Ricardo Quaresma, titulaire pour la première fois en trois matches, qui a mis son équipe sur les rails d'une frappe somptueuse (45e).

Face à l'Iran, la Selecçao n'était pas venu pour envoyer du jeu et, effectivement, le match n'a pas été des plus spectaculaires. D'autant qu'il a été interrompu à trois reprises par des recours à la VAR, sur les deux penalties ainsi que sur un geste d'humeur de 'CR7' au duel avec Morteza Pouraliganji, sanctionné d'un carton jaune (83e).

«Team Melli», tête haute

Si, quand même: intervenu au terme d'une première période très pauvre en occasions, le but de Ricardo Quaresma, sa «spéciale» de l'extérieur du pied droit dans la lucarne opposée, mériterait de rejoindre directement le top buts de cette Coupe de Monde.

Magnifique et bien senti: juste avant la mi-temps, il a fait mal aux Iraniens, en grande difficulté ensuite jusqu'au penalty raté par Ronaldo. Arrêté, surtout, par le gardien Ali Beiranvand, peu souverain jusque-là.

Jusqu'à son penalty dans le temps additionnel, la «Team Melli», qui avait causé beaucoup de difficultés à l'Espagne avant de s'incliner 1-0 sur un but un peu chanceux, a peiné à exister.

Mais la sélection iranienne et son sélectionneur, le Portugais Carlos Queiroz, peuvent se satisfaire d'avoir fait mieux que résister dans un groupe comportant les deux derniers champions d'Europe et un entraîneur double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Français Hervé Renard. Ils ont même été tout proches d'arracher leur qualification dans les dernières secondes, mais la frappe de Mehdi Taremi (90+5) a frôlé le montant !

Quant aux Portugais, ils doivent se préparer à une rude bataille contre l'Uruguay, samedi 30 juin à Sotchi. Une bataille de défenses solides et de stars offensives prêtes à marquer à tout moment.