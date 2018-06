Bubba Watson s’approche du top 10

L’Américain Bubba Watson a gagné sept rangs au classement mondial du golf masculin et est désormais 13e en date de lundi.

Le gagnant du Championnat Travelers du circuit de la PGA, dimanche, se retrouve derrière ses compatriotes Dustin Johnson et Justin Thomas, qui occupent les deux premières places. Le top 5 est complété par l’Anglais Justin Rose, ainsi que Brooks Koepka et Jon Rahm, respectivement des États-Unis et de l’Espagne.

Ancien numéro 1 au monde, Tiger Woods est passé du 79e au 82e échelon.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin et Graham DeLaet sont dans l’ordre 48e et 186e.