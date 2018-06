Andy Murray signe sa première victoire en près d'un an

Andy Murray, battu mardi dernier au Queen's pour son retour à la compétition, a remporté son premier match depuis près d'un an en battant un autre revenant, le Suisse Stan Wawrinka, par un pointage sans appel de 6-1, 6-3 au 1er tour du tournoi sur gazon d'Eastbourne, lundi.

«Je suis très heureux d'avoir gagné. Je pense que j'ai bien joué au premier set, mais dans le second, c'était plus inégal, et j'étais un peu nerveux», a observé l'ex-N.1 mondial.

«Quand vous n'avez pratiquement pas joué de l'année, et que vous rencontrez quelqu'un comme Stan, c'est dur. Mais objectivement, je suis ravi de cette victoire», a ajouté le champion de 32 ans.

La précédente victoire de l'Écossais remontait aux huitièmes de finale de l'édition 2017 de Wimbledon, contre le Français Benoît Paire.

Souffrant d'une hanche, il avait cessé de jouer après sa défaite en quarts devant l'Américain Sam Querrey, et avait subi une opération en janvier 2018.