Yuli Gurriel et son grand chelem propulsent les Astros

Yuli Gurriel a frappé le deuxième grand chelem de sa carrière et les Astros de Houston ont battu les Royals de Kansas City 11-3, dimanche, au Minute Maid Park.

L’exploit de Gurriel concluait la seconde manche où les Astros ont marqué huit points. Le joueur de premier but a également frappé un double lors du quatrième tour au bâton ce qui a permis à Jose Altuve de marquer.

La victoire est allée à la fiche de Gerrit Cole (9-1) qui a lancé cinq manches et accordé deux coups sûrs. Le lanceur a également retiré huit frappeurs sur des prises.

Dans la défaite, Jason Hammel (2-9) a permis sept points, six coups sûrs et un but sur balles.

Du côté offensif, le match a été difficile pour les cogneurs des Royals, à l’exception de Lucas Duda qui a frappé sa cinquième longue balle de la saison.